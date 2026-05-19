◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）６連勝中の巨人は１９日、福島・いわき市のヨークいわきスタジアムでヤクルト戦に臨む。巨人戦は過去にこの球場で１軍公式戦を２試合行い、１勝１敗。球団史上初の「いわき開催」となった２０１０年７月６日は広島戦に８―７で勝利。３点を追う７回に坂本の二塁打などで好機を作り、小笠原の２点適時打、ラミレスの２ランで逆転。最後はクルーンが締めた。この試合