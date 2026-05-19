急に暑くなってきたこの時期、食欲がなくてもするする食べられる「冷や汁」が大活躍します。火を使わず5分ほどで作れるから、暑い日のごはん作りの強い味方。さっぱりしているのに満足感もあって、夏の食卓にぴったりな簡単レシピを3つ集めました。 ▼豆腐とすりごまを混ぜるだけ！シンプル「冷や汁」 すりごまと味噌をほんだしで溶いた汁に、豆腐ときゅうり、みょうが、大葉、しょうがをのせるだけ。火を使わずボウルひとつで作