お笑いコンビ「ザ・ぼんち」ぼんちおさむ（73）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。大物芸人とのランチショットが反響を呼んでいる。おさむは「お昼御飯にNGK前の食堂」と書き出し、中田ボタン、落語家の月亭八方、桂文珍との写真をアップ。「偶然一緒になった」と明かし、「珍しいショットうれしかったわ」とつづった。この投稿に「大師匠が勢揃い（笑）みんなで、お昼ご飯かと思いきや、こんな偶然あるんですね」