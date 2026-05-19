新年度が始まって2か月足らず…18日、異例のタイミングで補正予算案の検討を指示した高市総理。一方、市場では「長期金利」が急騰しました。一時およそ29年半ぶりの高い水準をつけましたが、私たちの暮らしには、どのような影響があるのでしょうか？【写真で見る】今後、高市総理に立ちはだかる“壁”予算成立直後になぜ？止まらぬ物価高に高市総理が“異例の対応”それぞれが工夫をして、この事態を乗り切ろうとしていました。2児