会談を前に、韓国の李在明大統領（右）の出迎えを受ける高市首相＝19日、韓国・安東（共同）【安東共同】高市早苗首相は19日、韓国の慶尚北道安東で李在明大統領と会談した。不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向だ。原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しで、成果を盛り込んだ共同文書を発表する方向で調整している。会談後、両首