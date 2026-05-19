◇ア・リーグホワイトソックス1−6マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が18日（日本時間19日）の試合後に、自身が今季初めて退場になった場面の「抗議」について振り返った。試合は1−6で黒星。終盤の指揮官不在時に失点が重なり後味悪い敗戦。監督は3回の守備中に退場を宣告されていた。問題の場面は、1−0の2回1死一塁。アロザレーナが左翼線に長打を放つと、一塁走者