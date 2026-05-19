【ネコまる 2026夏秋号】 5月21日 発売 価格：1,210円 おじさんのような仕草で座る「小次郎」（8歳♂）が表紙に登場 【拡大画像へ】 辰巳出版は、読者投稿型の猫マガジン「ネコまる 2026夏秋号」を5月21日に発売する。価格は1,210円。 本書には、猫だけれど猫じゃない、読者が投稿した不思議な仕草や表情が魅力の猫写真が集合している。大胆不敵なたたずまいの猫や、ハン