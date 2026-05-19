【はむほん ハムスターのほんねがわかる本】 5月19日発売 価格：1,320円 【拡大画像へ】 西東社は、書籍「はむほんハムスターのほんねがわかる本」を5月19日に発売した。価格は1,320円。 本書は100問100答でペットの本音を解説する「〇〇ほん」シリーズの1冊。ペットの生態・行動・気持ちを、かわいいマンガとわかりやすい科学解説で学ぶことができる。