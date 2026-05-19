今月5日、秋田県内でも今年初めてクマによる人身被害が発生しました。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。2回目のテーマは「秋田にクマは何頭いるのか」です。県内のクマの生息数の現状や長期的な視野での対策、日ごろの心構えなどについて、野生動物の管理に詳しい専