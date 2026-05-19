5月19日、仙台89ERSは、岡島和真と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 22歳の岡島は、171センチ71キロのポイントガード。オーストラリアのレイクランド高校出身で、2021－22シーズンにアースフレンズ東京Zでキャリアをスタートすると、B2の山形ワイヴァンズへの移籍を経て、昨夏に仙台へ加入した。 B1初挑戦となった今シーズンは、リ