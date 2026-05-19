5月19日、Bリーグは5月29日に東京ガーデンシアターで開催される「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」において各特別表彰の受賞選手およびクラブを発表した。 「ベストパフォーマンス賞 2025－26」にはアルティーリ千葉が選出。「フェアプレー賞 2025－26 presented by 日本生命」には、B1部門では森井健太（横浜ビー・コルセアーズ）、B2部門にはエリエット