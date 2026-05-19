マキタが高い。大和証券は１８日、同社株の投資判断を５段階で２番目の「２（アウトパフォーム）」から最上位の「１（買い）」に引き上げた。目標株価は６５００円から７４００円に見直した。２６年３月期決算発表と同時に配当方針「連結配当性向５０％以上への変更（従来３５％以上）」と３０年度に目指す姿として「ＲＯＥ１１％以上、営業利益率１５％以上、キャッシュ水準：月商の２～３カ月」を掲げたことを評価