日本抵抗器製作所は続伸している。午後２時ごろに、子会社が保有する投資有価証券を一部売却するのに伴い、２６年１２月期第２四半期に投資有価証券売却益約１億４０００万円を計上すると発表したことが好感されている。なお、通期業績予想への影響についてはその他の要因も含めて現在精査中としている。 出所：MINKABU PRESS