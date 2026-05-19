フジクラが後場一段安。５０００円の大台を割り込んだ。この日、同社は今後３カ年の中期経営計画を発表した。２９年３月期に売上高１兆６０００億円（２７年３月期見通し１兆２４３０億円）、営業利益３１５０億円（同２１１０億円）に伸ばす目標を掲げた。ＲＯＥ（自己資本利益率）の目標は２８．５％とし、配当性向４０％を目安とした株主還元も実施する方針。もっとも発表を受けて買い上がる姿勢は限られた。前日の米株式市場