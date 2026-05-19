午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０６、値下がり銘柄数は４３６、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位にサービス、その他製品、保険、水産・農林など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS