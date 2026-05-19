半日あったらトライ！気になる洗面所・キッチン・玄関を快適にする「収納見直し」【画像で見る】おさらいしよう！玄関・洗面所・キッチン収納見直しのキホン気温も湿度も適度で過ごしやすい季節が到来。家事をするのにも絶好のシーズンです。そこで気になっていた場所の収納の見直しをしませんか？ライフスタイルの変化や、使いづらさを感じているときこそ収納の見直しどきです。半日あればトライできる収納のコツをご紹介します