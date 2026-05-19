ASUS JAPANは、通信規格「Wi-Fi 7」に対応した高性能ルーター「ASUS RT-BE18000」の販路を拡大する。これまでAmazon限定で展開されていたモデルが、5月22日から全国の家電量販店やECサイトで順次販売となる。10Gbps対応ポート搭載で有線も超高速通信RT-BE18000は、Wi-Fi 7のトライバンド技術に対応し、最大18Gbpsという圧倒的な通信速度を実現。6GHz帯を含む三つの周波数帯（2.4GHz／5GHz／6GHz）を活用することで、従来のルー