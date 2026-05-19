WEリーグのアルビレックス新潟レディースが公開した“アイドル姿”が話題を呼んでいる。クラブは公式インスタグラムを更新し、なでしこジャパンMFの滝川結女のビジュアルを公開。これは、５月24日に開催されるサポーター感謝祭の企画に向けたもので、選手たちがアイドル『ALB48』としてパフォーマンスを披露するという内容だ。ALB48では７人の選手が登場し、同クラブの応援サポーターとして知られるNGT48の楽曲『希望列車』を