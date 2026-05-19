【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）が5月18日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演。最新曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露した。 ■ファンからXで寄せられたリクエストに応える場面も 「Ode to Love」は、NCT WISHの最新アルバムのタイトル曲。リリースから1ヵ月足らずでCDセールス190万枚を突破し、各国のチャートを席巻する