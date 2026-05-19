日本ＣＭＫ [東証Ｐ] が5月19日後場(15:00)に配当修正を発表。27年3月期の期末一括配当を従来計画の20円→28円(前期は20円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2027 年3 月期の予想配当について、前回2026 年5 月14 日では年間普通配当を１株当たり20 円としておりましたが、前述の「１．配当方針の変更」に基づき、当期の業績及び今後の経営環境を総合的に勘案し、前回予想から８