19日15時現在の日経平均株価は前日比384.72円（-0.63％）安の6万431.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1106、値下がりは436、変わらずは21と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は253.43円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が226.07円、東エレク が196.1円、フジクラ が175.39円、ファナック が44.92円と続いている。 プラス寄与度トップはファス