「ゴリラのひとつかみ」や「ゴリラのひとつき」「ゴリラのひとかみ」など、健康家電を中心にユニークなアイテムを次々とリリースしているドウシシャの「ゴリラシリーズ」。2026年4月下旬から発売され話題となっているのが、シリーズ初となるフットウェア「ゴリラの裸足（はだし）」です。いわゆる足裏を刺激する “機能性サンダル” なんですが、全面モコモコのビジュアルにびっくり！一体どんな履き心地を体感できるのか、購入