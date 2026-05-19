俳優の吉瀬美智子（51）が19日、自身のインスタグラムを更新。「前髪作りました」と報告し、イメチェンショットを披露した。【写真】「前髪よきですねー」「可愛い」“前髪あり”の新ヘア披露の吉瀬美智子吉瀬は、ショートの“前髪あり”スタイルに変身。「移動あるので、ゆる〜いファッション」と、写真ではデザインTシャツのカラーが映えるブラックコーデでポーズを決めている。コメント欄には「前髪よきですねー」「ヘア