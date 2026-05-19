【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で、国際共同製作をめぐり日本が存在感を高めている。映画祭と並行して開かれている世界最大級の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」が日本を特集。官民一体で世界に日本映画を売り込む。マルシェ・ドゥ・フィルムには、世界中の映画会社や配給会社などが一堂に会する。映画配給権などを売買するビジネスの場で、商談が世界配給や新規の映画製作につながるケー