歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「戦友」と表現するタレントを明かした。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。当時について、森口は「自分もレギュラーいっぱい抱えて余裕がない。で、その中でSMAPもこれから売り出そう。でけんちゃんがいつもお兄ちゃん的リ