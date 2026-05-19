【パリ＝向山拓、市川大輔】パリで開かれている先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議で、世界的に調達懸念が高まるレアアース（希土類）など重要鉱物について、Ｇ７による投資拡大や調達基準の導入を打ち出すことがわかった。１９日の閉幕時に採択する共同声明に盛り込む見通し。中国が輸出規制を強める中、先進国が協調して対抗する姿勢を示す。Ｇ７財務相・中銀総裁会議の声明に、レアアース対策の具体策が掲げられる