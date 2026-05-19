Photo: 大平千沙 ROOMIE 2024年4月6日掲載の記事より転載春は花粉のほかにも黄砂やPM2.5など、外出するだけで衣類に付着してしまうものがたくさんありますよね……。花粉症じゃなくても、1日外で着たアウターはできれば家の中に持ち込みたくないところ。そんなときに見つけたのがこのアイテムでした。シンプルで省スペースなコートハンガー Photo: