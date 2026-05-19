女優の中条あやみ（２９）が１９日、都内で行われた「マリー・アントワネット・スタイル」報道発表会に出席した。８月１日から、神奈川・横浜美術館で、展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」が開催される。中条は同展覧会のアンバサダーに就任した。この日はマリー・アントワネットさながら、花の刺しゅうをあしらったドレスに大きな耳飾りを輝かせて登場。映画を通じてマリーの存在を知ったという中条は「マリー・ア