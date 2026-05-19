5月18日、歌手のAdo（23）は、7月4日と5日に神奈川・日産スタジアムで開催する公演ライブのタイトルを『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』に決定したと発表した。’20年10月に「うっせぇわ」でメジャーデビューすると、翌’21年3月には同曲のMV再生回数は1億回を突破し、「NHK紅白歌合戦」に出場するなど、またたく間に国民的歌手となったAdo。しかし、その間一貫してライブも含め、自身の”素顔”は徹底して隠したままで、シルエット