高松北警察署 香川県警高松北警察署は、5月19日、営利目的で大麻やコカインなどを所持していたとして、いずれも高松市に住む会社員の男(27)と解体業の男(27)を麻薬取締法違反の疑いで逮捕したことを明らかにしました。2人とも5月1日に同じ罪で起訴されています。 警察によりますと、解体業の男は3月5日ごろ、営利目的で大麻の植物片約52ｇとコカインを含む塊約1ｇを自宅で所持していた疑い、また、2人は共謀の上、3月5日ご