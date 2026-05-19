ダイシモチを刈り取る児童善通寺市善通寺町 香川県善通寺市特産のもち麦を、地元の園児や児童が19日、元気に刈り取りました。 善通寺市の畑で風になびく「ダイシモチ」。 西部幼稚園の園児と西部小学校の4年生が、2025年11月に自分たちで植えたダイシモチを鎌を使って刈り取りました。 （小学生）「チクチクして切るときに硬い。ご飯に入れて混ぜて食べるとおいしいです」 ダイシモチは、善通寺市にあ