記事ポイント令和8年度から適用された新補助要件（25m2以上・キッチン付）を満たすサ高住は全国でわずか15%（1,232ヶ所）にとどまる新要件対応型の月額利用料は2026年時点で平均240,800円、2012年比78,600円上昇し居室面積も30m2台に拡大新要件対応型の供給量ランキング首位はSOMPOケア株式会社で、6,000戸以上を供給 令和8年度よりサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の整備費補助要件が「床面積25m2以上かつ住戸内にキッ