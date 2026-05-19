「キリングッドエール」すごいことになってきた 篇 綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、「キリングッドエール」の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇」（90秒）に出演。5月18日より全国で順次放映。本CMでは、昨年よりスケールアップした総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とともに「GOOD DAY」を歌唱し、ビールの力で日本を明るくした