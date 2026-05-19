ジェイドグループ（3558、東証グロース市場）が今2月期、初配当（30円）を開始する（昨年7月15日発表）。【こちらも】ホシザキ、世界No.1視野もM&A戦略に変化の兆しその理由をこう記した。「当社は2021年度から24年度まで純益の約70％を自己株買いに充当してきた。並行して43億5000万円をM&Aへ投下するなど積極投資を進めてきた。今後は更なる積極投資と株主還元を両立させるため当期純益（特損や法人税等調整金などの