記事ポイントミリ波レーダーがカメラを使わずに呼吸・動きの異常を非接触で検知iSureが家電の使用状況をリアルタイム取得し、AIが生活行動パターンを分析工事不要、コンセントに差し込むだけで利用を開始できる手軽さが特徴 フインガルリンクとUEC Japanが技術提携し、ミリ波レーダーセンサーとAIスマートコンセント「iSure」を組み合わせた家庭向け見守りサービスの提供が始まります。カメラを一切使わずに呼吸・動き・生活