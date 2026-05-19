次期FRB（米連邦準備制度理事会）議長のケビン・ウォーシュ氏に対し、市場関係者の注目が高まっている。ウォーシュ氏は「AIによる生産性向上が将来的なインフレ抑制につながる」との見方を示しており、米ハイテク株には追い風との期待が広がる一方、インフレ再燃や長期金利上昇への警戒感も強まっている。【こちらも】フジクラ急落、AI関連株は「期待先行」から「実需選別」へウォーシュ氏は、元モルガン・スタンレー幹部で、2