記事ポイント将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）がTDI株式会社との広告出演契約を締結2024年叡王・2025年王座を獲得し史上17人目の二冠、同年九段に昇段2002年生まれ東京都出身、宮田利男八段門下の若手実力派 TDIが、将棋棋士の伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約を2026年5月11日に締結しました。伊藤二冠は2024年に叡王、2025年に王座を獲得し、史上17人目の二冠となった九段棋士です。 TDI「棋士・伊藤匠二冠