by Catholic Church England and Walesローマ教皇のレオ14世が2026年5月25日、自身初となる回勅を公布する予定だと発表されました。回勅はローマ教皇から全世界の司教に宛てる形で公布される文書であり、レオ14世の回勅は「人工知能の時代における人間の保護」をテーマにしたものだとのことです。『マニフィカ・フマニタス』レオ14世の最初の回勅、5月25日発表 - バチカン・ニュースhttps://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2026-