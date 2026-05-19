記事ポイントABEMAが主催する将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」が2026年6月より放送開始予定TDI株式会社が伊藤匠二冠（叡王・王座）所属の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と「地域対抗戦」が融合した全国6ブロック制の新形式 ABEMAが主催する将棋の団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」が、2026年6月より放送を開始します。独立系システムインテグレーターのTDIが、広告出演