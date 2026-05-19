記事ポイントニューロフィードバックのBCIA認定資格を持つ日本唯一の医師が登壇する無料Zoomセミナーが2026年6月14日（日）に開催されますうつ・不眠・ADHD・ASDからオリンピック選手のピークパフォーマンスまで、副作用なく脳の神経編成を改善するアプローチが解説されます対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定、定員1,000人、参加費は無料です 脳波を用いて神経編成の改善を図る「ニューロフィードバック」が、医