歌手の由紀さおりが１９日、都内で行われた「『インペリアルジャズ２０２６』プレス説明会＆出演者ライブ」に出席した。由紀がこの日歌唱する機会はなかったが、共演者のパフォーマンスに「思わず体が動いてしまう、ジャズの魅力があるんだなと私自身も体感させてもらった」と感動。中学、高校時代に銀座のクラブで歌っていた経験もあるが「『私がいていいのかしら？』とたじろいでる。ここで帰りたいなという気持ちが半分くら