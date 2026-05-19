モデルでタレントの益若つばさ（４０）が、イメージ一変の最新姿を公開した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「初タイフェス美味しいごはん沢山食べたカオマンガイ、トムヤムクン、ガパオライス、グリーンンカレ、パッタイ好き」などとつづってプライベートの様子をアップ。益若といえば肌見せや体のラインが分かるような“きれいめコーディネート”が多い印象だが、この投稿ではグレーのキャップにチェック