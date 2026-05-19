記事ポイント1つのオリジナル空調ファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月にフルライン展開空調クールマット2026年モデルはアルミシート内蔵で保冷剤の持続時間が旧モデル比約3.7倍に延長ユーザーの要望から生まれた洗い替えマット単品（全5色・3Dメッシュ素材）が同時発売 ペット向けライフスタイルアイテムを手がける「ONEKOSAMA OINUSAMA」が、1つのオリジナル空調ファンをシー