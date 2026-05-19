歌舞伎俳優の中村獅童、中村夏幹が１９日、都内で行われた「六月大歌舞伎」（６月３〜２５日）昼の部「子連れ狼」の取材会に出席した。柳生一族との対立で公儀介錯人（こうぎかいしゃくにん）の職を奪われた拝一刀による復讐（ふくしゅう）の旅を描いた物語。獅童が叔父の萬屋錦之介さん（１９９７年死去、享年６４）が当たり役にした拝一刀を、次男の中村夏幹が乳母車に乗り「ちゃーん」の決めぜりふがある一刀の息子・大五郎