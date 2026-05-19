記事ポイント2026年6月4日(木)14:00〜15:30、Zoomによるオンライン開催・参加無料講師はA.T.カーニーで約19年の企業変革支援経験を持つ、大学院大学至善館教授・山本美樹夫氏「施策はあるが組織行動が変わらない」など現場の課題を起点に、DEIを成果創出のドライバーへ転換する実践的手法を解説 wiwiwが主催する人事・DEI担当者向けの学び合いプラットフォーム「DEI Campus」が、2026年6月4日（木）に無料セミナーを開催しま