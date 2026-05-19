ぺこぱの松陰寺太勇が１４日、カズレーザーとのＹｏｕＴｕｂｅで初の幼稚園の保護者会に参加したときの反省を語った。松陰寺は妻が下の子の具合が悪くなり、面倒を見なければならなくなったため、妻の代打として初の幼稚園の保護者会に参加。園側からの説明の後に、同じ地区に住む人たちが集まって地区長を２人決めることになったという。松陰寺のグループは松陰寺以外は全員母親。「初めてのお母さん方と円になってさあどう