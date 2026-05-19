俳優の神木隆之介（33）が喜びの報告をつづり、祝福の声が数多く寄せられている。【映像】神木隆之介と“妻役”浜辺美波のオフショット2026年2月10日に一般女性との結婚を発表した神木。Xでは、現在出演しているドラマのオフショットや、NHK朝ドラ「らんまん」で妻役を演じた俳優・浜辺美波（25）との写真なども投稿してきた。誕生日報告に祝福の声19日の投稿では、「ハライチの澤部さん、いつもお世話になってる荘口さん、M