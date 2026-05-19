アメリカ・ロサンゼルスで5月16日（日本時間17日）に開催された日本音楽海外フェス『Zipangu』に出演した新しい学校のリーダーズのSUZUKAが、インスタグラムを更新。赤いサングラス姿のオフショットを公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、LAでのサングラス姿SUZUKAは「I bought sunglasses! We bought sunglasses!」とつづり、ロサンゼルスで撮影した写真を投稿。ヤシの木を背景に