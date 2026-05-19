◇ア・リーグエンゼルス2×−1アスレチックス（2026年5月18日アナハイム）エンゼルスは18日（日本時間19日）、本拠でのアスレチックス戦で劇的なサヨナラ勝利を飾り、連敗を6で止めた。打線は相手先発のジョン・ギンに8回までヒットを1本も打つことができず、ノーヒットノーランの屈辱が迫っていた。さらに、両軍無得点で迎えた9回表、3番手・ゼファジャンがバトラーに適時打を浴び、先制点を奪われた。それでも0−1