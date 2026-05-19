三井住友フィナンシャルグループ、富士通、ソフトバンクの3社はヘルスケア分野で業務提携し、国の医療費を抑制するための「ヘルスケア基盤」を構築すると発表しました。富士通時田隆仁CEO「今回、個人の健康データと電子カルテ情報など医療機関の持つ医療データを連携させて、新たな情報を生み出す『国産ヘルスケア基盤』を構築いたします」今回合意した業務提携では、三井住友フィナンシャルグループ・富士通・ソフトバンクの3